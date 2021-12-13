«أحمد شيبة» يطرح أحدث أغانيه «القلب جالو هبوط».. الليلة على اليوتيوب

يستعد المطرب الشعبي «أحمد شيبة»، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «القلب جاله هبوط»، الساعة الثامنة من مساء اليوم، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أحمد شيبة يروج لأغنيته الجديدة

وحرص أحمد شيبة على الترويج لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صورة له، معلقًا عليها: «بكرة الساعة 8 أغنية القلب جالو هبوط ع قناتي الرسمية».

«شيبة صعيدي» أحدث أغنيات أحمد شيبة

يذكر أن أحدث أعمال أحمد شيبة أغنية «شيبه صعيدي»، التي قام بطرحها قبل أسبوعين، عبر قناته على «يوتيوب»، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي توزيع أشرف البرنس.

أغنية «أنا مش فاضيلكوا تتخطى الـ7 مللايين مشاهدة

كما طرح «شيبة»، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته «أنا مش فاضيلكوا»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، كما حصدت 7 ملايين ونصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع طه الحكيم.

ونشر «شيبة»، منذ فترة قصيرة فيديو جديد له عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهو يخبز العيش باللحم، الذي اعتاد أن يصنعه بنفسه كل يوم جمعة، لإطعام أهل منطقته بعد صلاة الجمعة، حسب ما أعلن سابقًا خلال لقائه في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وعلق على الفيديو قائلا: «جمعة مباركة عليكم.. اتفضلو معايا».