ضبط 32 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بسوهاج

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على 27 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، كما ضُبط 5 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كميات من مخدر الشابو.

أسلحة نارية مختلفة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة لبث الطمأنينة بين المواطنين، تأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، اشترك فيها ضباط ادارة البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتم ضبط 27 شخصا بحوزتهم بندقيتين آليتين، و5 بنادق خرطوش عيار 12، و4 فرد خرطوش عيار 12، و16 فرد روسي محلي الصنع.

ضبط لفافات من مخدر الشابو

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا من ضبط كل من «بريدي. ا. م»، 23 سنة، عامل، و«محمد. ا. م»، 22 سنة، عامل، و«محمد. ا. ع»، 24 سنة، عامل، ويقيمون بناحية مركز جرجا، وبحوزتهم 48 لفافة لمادة الشابو المخدر زنة حوالي 145 جراما، ومبلغ 2970 جنيهاً، و5 هواتف محمول، وميزان حساس، ومقص، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط كل من «أحمد. ب. م» وشهرته «الناحل»، 34 سنة، سائق ومقيم قسم أول سوهاج، و«مصطفى. ج. ع»، وشهرته «شندي»، 32 سنة سائق، ومقيم قسم أول سوهاج، وبحوزتهما، 20 لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى 60 جراما، ومبلغ 750 جنيهاً، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

وحررت المحاضر اللازمة المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.