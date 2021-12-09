ضبط 26 قطعة سلاح و3 طرب حشيش في حملة أمنية بسوهاج

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 26 قطعة سلاح، غير مرخص، وشخصين بحوزتهما 3 طرب حشيش أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و20 فرد روسي صناعة محلية.

ضبط 3 طرب حشيش بحوزة شخصين في مركز أخميم

وفي مجال مكافحة المخدرات تمكن ضابط وحدة الاشتباه من ضبط كلا من «محمد. ع. م» 23 سنة، عامل، ومقيم بناحية مركز أخميم، «أحمد. ص. م» 22 سنة، عامل، ومقيم مركز أخميم حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما 3 طرب لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى 300 جرام ومبلغ مالي وقدره 3510 جنيهات، و3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والدراجة البخارية للتنقل بها، وبالكشف عليها بالشاشية ورقم الموتور تبين أنه غير مبلغ بسرقتها.

كما تمكن ضباط مباحث الاشتباه من ضبط قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 60 جراما حيازة «محمد. و. ع» 45 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابات المختصة.