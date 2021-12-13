رنا سماحة تضع مولودها الأول: اللهم اجعله سندًا لي

كشفت الفنانة الشابة رنا سماحة عن إنجابها طفلها الأول «مالك»، وذلك خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رنا سماحة تضع مولودها الأول

ونشرت رنا سماحة صورة لغرفة المولود، وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله الذى تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول منى ولا قوه الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله بمولودى الأول (مَالِك سامر أبو طالب) اسأل الله أن يجعله قرة عين لى ولوالده، ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد اللهم اجعله سند وعون لى ولوالده آمين يارب العالمين».

رنا سماحة تحتفل بعيد زواجها الأول

واحتفلت «سماحة» منذ يومين بعيد زواجها الأول على الملحن سامر أبو طالب، حيث نشرت فيديو يجمعهما من حفل الزفاف، وعلقت عليه قائلة: «عدت سنة معرفش عدت امتى ولا ازاي عشنا فيها حاجات حلوه ومرينا بأيام صعبه، وعدينا ولسه هنعدي مع بعض ان شاء الله كل الي جي».

وأضافت: «بس السنة دي مختلفة ربنا باعتلنا رزق ونعمة كبيرة ربنا يجيبه بخير يا رب، ويغير حياتنا للأحسن والأحسن، كل سنة وإحنا مع بعض يا حبيبي».

«سماحة» ترد على انتقادات ظهورها مؤخرا

وكانت رنا سماحة تعرضت للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها كثيرًا في أواخر حملها؛ لترد على ذلك بأنها تتقبل شكلها وتغيرات جسدها بسبب الحمل.

ونشرت فيديو عبر «انستجرام» معلقة: «على فكره أنا بحب شكلي وأنا حامل، ومش متضايقة من بطني وهي كبيرة، وبحب البس إلى يبينها طالما مش بيضايقني، وأنا مش شايفة إني غريبة.. أنا مبسوطة وفخورة كمان، مش عايزه أخبيها لأنها مش ديفوه.. بالعكس أنا شايفة أن شكلي كده أحلى».