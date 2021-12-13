سعر جديد لـ الليرة التركية أمام العملات الأجنبية اليوم الاثنين

تراجع جديد شهدته الليرة التركية اليوم الاثنين 13 ديسمبر، مع بداية التعاملات اليومية متأثرة بسعر الفائدة المنخفض، ودفاع الرئيس التركي المستميت عن خفضها، ما أدى إلى تراجعها المستمر أمام 6 عملات أجنبية، ترصدها «الوطن» يوميًا وهي: «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني».

وجاءت أسعار الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، على النحو التالي: شهد سعر الليرة التركية تراجعًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، ليباع الدولار بـ13.87 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، الاثنين 13 ديسمبر، ارتفاعًا ليباع بـ16.68 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني

بيع الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية بسعر 18.38 ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم الاثنين 13 ديسمبر، 12.23 ليرة تركية.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

سجل الفرنك السويسري، نحو 16.06 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، اليوم الاثنين 13 ديسمبر ليباع بـ218 ليرة تركية.

من العملات الأجنبية التي تهاوت نتيجة انخفاض سعر الفائدة والتضخم حيث لم تنجح الليرة التركية حتى الآن في محاولات الصعود، وسط توقعات بمزيد من التراجع أمام العملات حتى منتصف العام القادم 2022 وتنظر الدعم حيث تتجه الأنظار إلى إعلان البنك المركزي التركي لتصحيح مسار الليرة التركية.

يُشار إلى أنَّ الليرة التركية منذ بداية تعاملات ديسمبر الجاري وحتى يوم الخميس كانت في حدود 2.5%، ومنذ بداية العام تراجعت من مستويات 7.432 ليرة/ دولار نهاية ديسمبر 2020، إلى المستويات الحالية، لتسجل تراجعًا بأكثر من 85.5% وتصبح أسوأ عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.