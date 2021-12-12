استقرار الليرة التركية أمام 6 عملات.. وتوقعات باستمرار ارتفاع التضخم

استقرت الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية هي «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني»، اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، وسط استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم.

وجاءت أسعار الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، على النحو التالي:

سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي

سجلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، استقرارًا أمام الدولار ليباع بـ13.87 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، الأحد 12 ديسمبر، استقرارًا ليباع بـ16.71 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني

بيع الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية بسعر 18.44 ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم الأحد 12 ديسمبر، سعر 12.24 ليرة تركية.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة

سجل الفرنك السويسري، نحو 16.08 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

واستقر سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بـ218 ليرة تركية.

توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في تركيا

وفي سياق متصل، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، استمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا حتى يصل لمستويات 25% خلال الشهور القليلة المقبلة، ولاسيما وأن هذا التضخم المرتفع قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي داخل البلاد.

وذكرت «موديز» أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، الذي سجل نحو 21.3% خلال نوفمبر الماضي، قد يرتفع إلى 25% أو أكثر خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن التضخم قد يتراوح بين 17و18% بنهاية العام المقبل.

وتوقعت الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي التركي إلى 4% فقط في 2022، وذلك مقارنة مع نمو قدره 11% هذا العام.

ورجحت موديز قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة مجددا في ديسمبر الجاري، وهو ما قد يؤدي لخفض توقعاتها فيما يتعلق بأداء الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.