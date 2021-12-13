شروط وخطوات توثيق زواج الأجانب في مصر.. تعرف عليها

وضعت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات والشروط الخاصة بحالات توثيق زواج الأجانب في مصر، وخاصة حال زواج الأجنبي من أجنبية، لظروف عملهم وإقامتهم على الأراضي المصرية، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الشروط والإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة من الطرفين، لإكمال توثيق الزواج.

الأوراق المطلوبة

1) يتوجب على كلا الزوجين إحضار شهادة عدم ممانعة من سفارة وطنهم الأصلي داخل مصر، ومصدق عليها من الخارجية المصرية.

2) يجب أن تحتوي شهادة عدم الممانعة على ديانة الزوجين وكذلك الحالة الاجتماعية.

3) يجب إحضار جواز السفر لكلا الزوجين وعليه ختم الإقامة .

4) شهادتان فحص طبي لراغبي الزواج تثبت خلوهما من الأمراض المعدية.

5) عدد صور 5 صور شخصية للزوجين بخلفية بيضاء.

الإجراءات والخطوات

1) بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يتم التوجه إلى مكتب توثيق زواج الأجانب بالدور الرابع بمبنى وزارة العدل بمنطقة لاظوغلي بوسط القاهرة.

2) يجب أن يحضر الزوجان بشكل شخصي أو وكيل عنهما.

3) يجب أن يحضر الزوجان اثنين من الشهود.

4) في حالة عدم إلمام الزوجين باللغة العربية، يجب إحضار مترجما معهما.

تخصيص قاعة مجهزة لإتمام الزواج

وكانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل أعلنت قبل شهرين، عن تخصيص قاعة مجهزة لإتمام عملية توثيق زواج الأجانب في مصر، موضحة أن القاعة مجهزة وتتسع لـ 10 أشخاص.

وأوضحت المصلحة أن من يريد الاستفادة بخدمات القاعة، يدفع في المقابل 2000 جنيه مصري، وأن هذه الخدمة جاءت بهدف التيسير وتقديم خدمة أفضل في مكاتب توثيق زواج الأجانب، لافتة إلى أن هذه الخدمة اختيارية لمن يريديها.

وكانت وزارة العدل، أتاحت العديد من الخدمات الإليكترونية عبر منصة مصر الرقمية، وكذلك من خلال التطبيق الإليكتروني «أرغب في عمل توكيل».