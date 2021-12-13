«تمريض جنوب الوادي» تنظم ندوة لمناهضة ختان الإناث

أقيمت الندوة الثالثة بكلية التمريض - جامعة جنوب الوادي، تحت عنوان مناهضة ختان البنات، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية عبدالله، عميدة الكلية.

الأضرار التي تنجم عن ختان الإناث

حاضر في الندوة الدكتور أحمد عبدالموجود، أستاذ القانون بكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير عام الدعوة بالأوقاف، والدكتورة هالة سناري، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وعميد الكلية الدكتورة نادية عبدالله.

وتناول الحضور مدى الأضرار التي تنجم عن ختان الإناث من آثار نفسية وطبية تصيب الفتاة، على أثر إجراء تلك العادة، التي تسبب التشوه والنزيف، وأحيانا تؤدي لحدوث الوفاة، موضحين مدى العقوبة لمن يجري هذه العملية، ورأي الدين فيها.

وأقيمت ندوتين سابقتين بكليتي التمريض والتجارة، الأولى عن مناهضة ختان الإناث، والأخرى لطلاب الكلية الأخيرة، وجرى التحدث خلالها عن الآثار الطبية الضارة بالفتاة، ودور أخصائي التمريض في عدم المشاركة بتلك العملية، وتوعية المواطنين بالإقلاع عن تلك الظاهرة التي تحتضنها دول قارة أفريقيا دون غيرها من الدول الأخرى.

العقوبات التي تقع على مرتكب عملية ختان الإناث

وتطرقت أحداث الندوة إلى العقوبات التى تقع على مرتكب هذه العملية، سواء بالسجن بدرجاته المختلفة أو الغرامة أو التشهير بمرتكب تلك العملية، ورأي الدين فيها، وكذلك ما قال به العلماء والفقهاء عبر العصور منذ صدر الإسلام، وحتى الوقت الراهن.