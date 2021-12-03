ندوة حول قضية ختان الإناث وأهمية تلقي لقاح كورونا لـ«تضامن كفر الشيخ»

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بمقر نادي الرعاية الدينية بالمحافظة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حول قضية ختان الإناث وأهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبإشراف ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمراة، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور إبراهيم شعيب، مدير النادي، وذلك في إطار الجهود الحكومية للقضاء على ختان الإناث.

وأكدت ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، أن هناك كثير من الأسر التي اقتنعت وتوقفت عن جريمة ختان البنات، مؤكدة على أهمية التوعية، ومشيدة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في صون حقوق المرأة المصرية.

توجيه الرائدات الاجتماعيات لزيارة الأسر

وقالت إن الوزارة تعمل أيضا لتوجيه الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة اللاتي تقمن بزيارة الأسر وعقد جلسات حوارية مع الأهالي والسيدات، بالتركيز على رسائل التوعية عن أضرار جريمة ختان البنات، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي بدأ اعتباراً من 25 نوفمبر ويستمر حتى 10ديسمبر، موضحة الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا.

وأشارت الدكتور ماجدة عمر إلى أهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر المنافذ والأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة لحمايتهم من خطورة فيروس كورونا المستجد مع أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وأهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي

كما اكدت على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتة إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.