مسلم: الملتقيات الإعلامية فرصة للتفاعل بين أستاذة المهنة والطلاب (فيديو)

صرح الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس شبكة قنوات «دي إم سي»، إنَّ تنظيم الملتقيات الإعلامية فرصة للتفاعل مع أساتذة الإعلام والطلاب الدارسين للإعلام، فضلًا عن فهم أفكارهم ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، وفرصة أيضًا حتى يفهم الطلاب ما يحتاجه سوق العمل والتحديات التي تواجه المجال الإعلامي.

مسلم: الملتقيات الإعلامية فرصة للتفاعل مع الأساتذة والطلاب

جاء ذلك ضمن تقرير عرضه برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، حول فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي، التي انطلقت أمس داخل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وللعام الثاني على التوالي، بحضور نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر والوطن العربي.

مسلم: البعض اعتقد أن مهنة الإعلام ستختفي مع ظهور السوشيال الميديا

وشرح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنَّ الإعلام الفترة الماضية واجه اتهامات شتى، حتى أنَّ البعض يعتقد أن مهنة الإعلام ستنتهي للأبد مع ظهور السوشيال ميديا وهو أمر غير صحيح، متابعًا أنَّ «مثل تلك الملتقيات تكون فرصة لطمأنة الطلاب حول مستقبل الإعلام، وإطلاعهم على التحديات التي تواجه الإعلام هذه الفترة والمواصفات المطلوب توافرها في الخريجين الفترة المقبلة».

ويعد ملتقى شباب الإعلام العربي، فرصة للتواصل وطرح الرؤى والخبرات والتجارب بين أصحاب الخبرات الإعلامية الكبرى وطلاب كليات وشباب الإعلاميين، كما يعد فرصة للاطلاع على ما وصل إليه الإعلام وتحدياته بكل وسائله الحديثة والمتطوّرة.

وانطلقت فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي، الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة في دورته الثانية، أمس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور عدد من عمداء كليات الإعلام في مصر على مستوى الجامعات المصرية، وبمشاركة الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة، والدكتورة عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد رشيد، الأمين المساعد والمشرف على قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، حيث ناقش الملتقى عددًا من الملفات المهمة في مجال الإعلام.