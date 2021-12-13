سائق توك توك مديون عثر على 100 ألف جنيه وردها لصاحبها: الحرام لا يدوم

رغم ديونه التي تؤرقه ليلا ونهارا، إلا أن سائق «توك توك» في مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ضرب أورع الأمثلة في الأمانة، حينما عثر على مبلغ مالي كبير لكنه لم يفكر ولو للحظة في الاستيلاء عليها، وقرر إعادتها لصاحبها دون تردد.

العثور على مبلغ مالي

والتقت عدسة «الوطن» بالشاب مجدي سمير الأشموني، 35 عاما، والذي يعمل سائق «توك توك»، حيث أشار إلى أنه عثر على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه عقب عودته من توصيل أحد الزبائن، مضيفا أنه رأى حقيبة النقود صدفة داخل الـ«توك توك» الخاص به.

لمشاهدة البث :

" href=" ">

يعمل على «توك توك» منذ 15 عاما

ولم يتوقع السائق أن تحتوي الحقيبة على مبلغ مالي، خاصة أنه اعتاد العثور على أشياء مماثلة خلال عمله منذ ما يقرب من 15 عاما على مركبة الـ«توك توك»، مشيرا إلى أنه بمجرد أن عثر عليها فوجئ بوجود مبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه، فاحتفظ بها لحين الاتصال بصاحبها.

وذكر «الأشموني»، أنه تلقى اتصالا عقب العثور على الحقيبة من أحد أقاربه للسؤال عنها، وسرعان ما أعادها لمالكها وسط حالة من الفرح بعدما تيقن من ضياعها، خاصة أنها تحتوي على مبلغ مالي كبير مخصص لعمله وليس ملكا له.

«الأشموني»: المال الحرام لا يدوم

ولم يفكر السائق في إنكار العثور على الحقيبة بعد تلقيه الاتصال الهاتفي، قائلا «وضعت أمام أعيني الله وأولادي»، مضيفا أنه يخشى المال الحرام مهما كانت قيمته، لأنه لا يدوم كما أنه مصدر شقاء لصاحبه.

وذكر السائق الأمين أنه عثر على أموال وحقائب عديدة وملابس، إلا أنه أبى الحصول عليها وأعادها لأصحابها، رغم أن عليه ديون تقارب 20 ألف جنيه، لكنه لم يطمع في الحصول على المبلغ الذي عثر عليه، مشيرا أن هناك العديد من سائقي الـ«توك توك» الذين يتصفون بالأمانة.