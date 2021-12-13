مصادرة 15 عربة كارو ومشروبات مخالفة بالطريق الدائري في حملة بالقليوبية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة في الساعات الأولى من صباح اليوم لتطهير أسفل الطريق الدائري بقليوب وشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة من الإشغالات والباعة الجائلين والمظاهر العشوائية، وذلك بمساعدة شرطة المرافق وإدارات الإشغالات بهدف القضاء على أي مظهر عشوائي يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشوارع أو إعاقة الحركة المرورية أو تعطيل إقامة المشروعات الجاري تنفيذها.

تطهير محيط أسفل الطريق الدائري

واستهل محافظ القليوبية، الحملة بتطهير منطقة محيط أسفل الطريق الدائري بقليوب والجاري تطويرها ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري حيث تمت مصادرة 15 عربة كارو والمشروبات ومصادرة 7 فترينة ومصادرة عدد 22 من فروشات الباعة الجائلين، وتم تحرير محاضر للمخالفين وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري.

إزالة أكشاك بغرب شبرا

وتابع المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من أمام الأكشاك بشارع محطة مترو كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم مصادرة 3 استندات مواد غذائية كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية كما تم إزالة عدد 4 من فروشات الباعة الجائلين أمام محطة مترو كلية الزراعة وتم تحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين.

واستكمل المحافظ الجولة بحملة إشغالات بشارعي 15 مايو وترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم إزالة عدد 5 عربات باعة جائلين كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية فضلا عن تشويه المظهر الحضاري وتمت مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما تم مصادرة 3 عربات كارو يستخدمها النباشين في أعمال نبش صناديق القمامة وإلقائها بالشارع.

وتابع المحافظ الجولة بشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، حيث استكمل الهجان الحملة بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والمخالفات، حيث تم إزالة العديد من عربات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة كما تم غلق 4 كافتيريات مخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها، كما تم إزالة العديد من السيارات المكهنة التي تعرقل الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، كما اشتملت الحملة على المرور على المحلات ومراجعة تراخيصها حيث تم غلق العديد من المحال التجارية لممارستهم النشاط بدون ترخيص أو انتهاء الترخيص.

كما تم المرور خلال الجولة على أعمال النظافة بشوارع 135 وشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري لإزالة تراكمات القمامة أولا بأول وتكثيف السيارات والمعدات بتلك الشوارع حتى يتم إزالة التراكمات بشكل فوري.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافتيريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

واختتم الهجان جولته بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي والجاري تطويره من قبل المحافظة على مرحلتين بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تفقد المحافظ أعمال كشط طبقة الرصف تمهيدا لأعمال التطوير والتي تشتمل على رصف الكوبري وتركيب بلدورات ورصيف للمشاة على جانبي الطريق، وشدد المحافظ على دفع الأعمال وتكثيفها في الفترة المسائية لعدم تعطيل الحركة المرورية.