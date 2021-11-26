محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير محيط قصر محمد علي ورفع كفاءته

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها، وبدأ جولته بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال دهان الأسوار والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي.

كما تم أيضا الانتهاء من أعمال صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور واستكمال وضع بلاط الانترلوك على الأرصفة، والانتهاء من دهان البلدورات بجوار المرسى النيلي المخصص لقصر محمد علي، وجاري التنسيق للبدء في تخطيط الشوارع، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف.

إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري

وتابع محافظ القليوبية، إزالة باقي المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بالمرحلة الثالثة بحي غرب شبرا الخيمة، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب العقارات.

ووجه محافظ القليوبية، بدفع الأعمال وتذليل العقبات وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول.

متابعة رفع القمامة بشبرا

كما تفقد المحافظ، محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال به، كما تفقد المحافظ شارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، كما تابع أعمال رفع القمامة من النقط الرئيسية بالشارع ووجه بالعمل علي مدار الساعة والصيانة الدورية لجميع المعدات بالحملة الميكانيكية.

وجاء ذلك بحضور كل من مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.