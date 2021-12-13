ألمانيا وإندونيسيا تبدأن تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، بدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا بلقاح فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يخضع نحو 26.5 مليون طفل للتطعيم بداية من غد الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

تطعيم الأطفال بلقاح «سينوفاك» في إندونيسيا

وقال مسؤول بوزارة الصحة، «ماكسي راين روندونوو»، إن إندونيسيا وافقت على تطعيم الفئة العمرية ما بين 6 و 11 عاما، بلقاح «سينوفاك» الصيني.

نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا في أندونيسيا

وكشفت بيانات حكومية أن إندونيسيا سجلت أكثر من 4.2 مليون إصابة بفيروس كورونا، وتمثلت الإصابات بين الأطفال لمن هم أقل من 18 عاما، حيث تقدر بنسبة 13% من إجمالي الإصابات بالبلاد.

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى إندونيسيا

وسجلت وزارة الصحة في إندونيسيا، أمس، 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 4 ملايين شخص، فيما بلغ إجمالي الوفيات 143 ألفا و923 حالة، حيث انخفض متوسط الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مدى أسبوعين إلى 211 حالة يوميا مقارنة بحوالي 3 آلاف حالة وفاة يوميا في ذروة الجائحة خلال أبريل الماضي، وذلك بعد تطعيم 65 % من السكان بشكل كامل.

كما شهدت إندونيسيا، الأشهر الماضية، واحدة من أخطر حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، و مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها البلاد، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعت الإصابات حيث سجلت متوسطا يوميا بلغ نحو 400 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع 40 ألف حالة في يوليو الماضي.

ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما

وتبدأ ألمانيا خلال الأسبوع الجاري، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم، عن بدء تسليم لقاحات الأطفال من شركتي «فايزر» و«بيونتيك» ضد فيروس كورونا، و من المقرر توفير اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة، بالإضافة الى تنظيم حملات خاصة تستهدف تطعيم الأطفال، في الحدائق أو المتاحف العامة بالبلاد.