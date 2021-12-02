أعراض متحور فيروس كورونا «أوميكرون».. احذر التعب الشديد

حالة من القلق تنتاب المواطنين بشأن ظهور المتحور الجديد، الأمر الذي يدفع الكثيرين للسؤال عن أعراض فيروس كورونا أوميكرون لمعرفة ما إن كانت تتشابه مع كوفيد 19 أم أن لها علامات مختلفة، وذلك بعد أن صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر في مرحلة تصاعدية، وهناك ارتفاعا ملحوظا في إعداد إصابات كورونا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، نستعرض أعراض فيروس كورونا أوميكرون، وفقا لما كشفه الطبيب أونبين بيلاي من جنوب إفريقيا نقلا عن «روسيا اليوم».

أعراض فيروس كورونا أوميكرون

ووفقا للطبيب الجنوب إفريقي، بوجد مرضى مصابون بأعراض فيروس كورونا أوميكرون، يعانون من أعراض الإنفلونزا والسعال الجاف والحمى والتعرق الليلي وآلام في الجسم، وأنه وفقا للجمعية الطبية لجنوب إفريقيا وصفت في وقت سابق التعب الشديد بأنه العرض الرئيس لمتحور فيروس كورونا الجديد، فيما لم يعان أي من المرضى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية عبر الموقع الرسمي لها، أنه لا تتوفر في الوقت الراهن معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن تلك المرتبطة بالمتحورات الأخرى.

وأوضحت الصحة، أن حالات العدوى الأولية المبلغ عنها تركزت بين الطلبة الجامعيين، إذ تكون الأعراض أخف عادةً بين الأفراد الأصغر سنا، ولكن سيستغرق الأمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع لفهم مدى وخامة الأعراض التي يسببها متحور أوميكرون، منوهة إلى أن جميع متحورات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، بما فيها متحور دلتا المهيمن على الصعيد العالمي، يمكن أن تسبب مرضا وخيما حتى الوفاة، لا سيما بين الأشخاص الأضعف، مما يجعل الوقاية الحل الأسلم على الدوام.

بداية ظهور فيروس أوميكرون

يذكر أن العلماء أعلنوا في 20 نوفمبر الماضي عن ظهور متحور الفيروس التاجي الجديد «B.1.1.529» أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا، وأفيد بأنه يحتوي على 32 طفرة في بروتين إس، وهو أمر ضروري لمسببات الأمراض لإصابة الخلايا البشرية.