إزالة المباني المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري بشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن.

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول 1 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وجاري أعمال الطبقة السطحية، حيث وجه المحافظ برفع مطابق الصرف الصحي وتركيب البلدورات وتسليم الطريق في أقرب وقت ممكن باعتباره طريقا حيويا بمدينة قليوب.

إزالة سور مصنع بنزلة الدائري

ومن جانبه شدد المحافظ على دفع الأعمال وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

وتابع المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ أعمال إزالة سور أحد المصانع الملاصقة لنزلة الدائري اتجاه شبرا الخيمة، حيث تم إزالة 8 أمتار المطلوبة لتوسعة النزلة، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري.

تسليم القطاع الأخير لتنفيذ تطوير الدائري

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من إزالة جميع العقارات المتبقية وجاري رفع التراكمات، وسيتم الانتهاء منها خلال يومين وتم تسليم القطاع الأخير للشركة المنفذة لأعمال التوسعة وجاري صب القواعد الخرسانية و الأعمدة الغاطسة.

وتابع المحافظ المشروعات التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحي غرب شبرا الخيمة، والتي من بينها أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 545 متر وسيتم تغطية 330 متر من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 10مليون جنيه، وسيتم تغطية مسافة 215 متر عن طريق منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz ، وإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من إستغلال المكان والإستفادة منه وتجميله

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وإزالة المبنى المتعارض لسنتر عبده ، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول 1 كم متر وبعرض 15 مترا في الإتجاه الأيمن للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.