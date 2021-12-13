«العصايا رفيق رحلة محمد هاني.. قادرون باختلاف».. تقرير تلفزيوني

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قادرون باختلاف.. العصايا رفيق رحلة محمد هاني».

محمد هاني مصاب بضمور في العصب البصري وعشى ليلي

وقال محمد هاني طالب في الصف الثالث الثانوي، من «قادرون باختلاف»، إنه من سكان محافظة الجيزة، ومصاب بضمور في العصب البصري وعشى ليلي وضعف في الشبكية، وجرى اكتشاف المرض قبل 4 سنوات، موضحةً أنه خضع لـ10 جراحات حتى الآن، بعضها في العين.

وأوضح «هاني»، أنه يبدأ يومه في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يذاكر دروسه: «لما بنزل البيت، أول الشارع بيبقى فيه حتة زحمة وبطلب من الناس إنهم يوصلوني للعربية».

والدة محمد هاني: إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره

فيما قالت والدة محمد هاني: «قلت له إحنا مؤمنين بربنا وراضون بقضاء الله وقدره، وإحنا أحسن من غيرنا، فقالي والله يا ماما أنا حابب نفسي كده، ولو في حاجة توصل لها العلم وقالوا نعمل عملية أنا حاسس إني ممكن أرفض، لأني تأقلمت وراضي باللي ربنا كتبهولي»، لافتة إلى أنه متفوق في دراسته، ويحاول أن يبذل قصارى جهده ولم يستسلم لمرضه.

وأشار محمد هاني إلى أنه يعتبر عصاه صديقا له وأسماها «زقزوقة»: «خلتني أروح في أي حتة وخلت الناس تساعدني دون طلب أي مساعدة، ودي نقلة ثقافية وحضارية كبيرة بالنسبة لي، ومفيش أي صعوبة أو مستحيل»، مشيدًا باحتفالية «قادرون باختلاف» إذ أنها منحت الكثير من الحقوق لذوي الهمم، وشعر بسعادة كبيرة باهتمام الدولة ورئيسها، وواصل: «دي حاجة تشرف وتسعد أي واحد، حزين شوية إني مكنتش موجود، لكن السنة الجاية إن شاء الله يكون لي دور».