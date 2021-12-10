مصر للطيران تنظم رحلة ترفيهية لمدينة الأقصر لأطفال «قادرون باختلاف»

نظمت الشركة الوطنية مصرللطيران اليوم، رحلة ترفيهية إلى مدينة الأقصر لأطفال مبادرة «قادرون باختلاف»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوي الهمم، بحسب تصريحات للطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف أبو العينين في بيان، أنه «في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، تشارك مصر للطيران عبر تاريخها الممتد، في دعم ورعاية كل المبادرات، وبرامج المسئولية المجتمعية في مختلف المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لخدمة ذوي الهمم، والاحتياجات الخاصة، للتخفيف عنهم، وتذليل كل المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل للقيام بدور في خدمة وطنهم».

الطيار عمرو نبيل يستقبل أبطال ذوي الهمم

واستقبل الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من القيادات، اليوم، الطفلة بسملة، وعدد من أطفال ذوى الهمم ومرافقيهم، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، مرحبا بهم واستضافتهم باستراحات الشركة، فضلا عن توزيع الهدايا التذكارية، وإنهاء إجراءات سفرهم على رحلة مصر للطيران رقم MS62 المتجهة إلى مدينة الأقصر، لتحقيق أمنياتهم في خوض تجربة السفر، وتنظيم برنامج ترفيهي من خلال قطاع مصر للطيران للسياحة (الكرنك)، لزيارة الأماكن السياحية والآثرية بالمدينة، مثل معبدي الأقصر والكرنك وطريق الكباش.

20% تخفيض لذوي الهمم و10% لمرافقيهم من أقارب الدرجة الأولى

وأكد أبو العينين، أن تنظيم مصر للطيران لرحلة الأقصر اليوم، تجربة سفر فعلية بمختلف مراحلها، عقب استقبال أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أمس، لعدد من أطفال ذوي الهمم، لعمل جولة داخل الأكاديمية، تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي، التي قاموا بعمل محاكاة لرحلة سفر عليها، إذ أعرب الأطفال وذويهم، عن سعادتهم بهذه التجربة، واستضافة وزارة الطيران المدني ومصر للطيران.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران قررت اعتبارا من شهر اغسطس الماضي، منح 20% تخفيض لذوي الهمم، و10% لمرافقيهم من أقارب الدرجة الأولى على أسعار جميع تذاكر مصر للطيران، بالإضافة إلى منحهم 500 ميل إضافي عند انضمامهم لبرنامج المسافر الدائم Egyptair Plus، وذلك من منطلق مسئوليتها المجتمعية، التي تضعها الشركة الوطنية في مقدمة أولوياتها.