كندة علوش: البُعد عن المجاملات أهم أهدافي في 2022

كشفت الفنانة كندة علوش، عن القرارات الجديدة التي تعتزم اتخاذها بالتزامن مع العام الميلادي الجديد 2022، وذلك بشأن ضمان سلامتها النفسية بشكلٍ أكبر، ما يُسهم في تحقيق المزيد من النجاحات على الصعيد الشخصي والفني.

«لسه ما خلصت جردة الحساب»

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، قائلة: «السنة رح تخلص ومعظمنا بيعمل جردة حساب للسنة اللي راحت وبياخد شبه قرارات للسنة الجاية.. أنا لسه ما خلصت جردة الحساب بس مبدئياً قررت سامح أكتر.. قرب لربنا أكتر».

وتابعت كندة علوش، أبرز قراراتها الجديدة، قائلة: «أهتم بحالي أكتر.. ركز مع الناس أقل.. أكون ألطف.. ما شيل بقلبي.. أبعد عن النكد والمنغصات.. أبعد عن التجمعات الكبيرة والمجاملات».

صباح الخير

السنة رح تخلص ومعظمنا بيعمل جردة حساب للسنة الي راحت وبياخد شبه قرارات للسنة الجاية

انالسه ماخلصت جردة الحساب بس مبدئياً قررت

سامح أكتر.. قرب لربنا اكتر

اهتم بحالي اكتر

ركز مع الناس اقل

كون الطف.. ماشيل بقلبي

ابعد عن النكد والمنغصات

ابعد عن التجمعات الكبيرة والمجاملات — Kinda Alloush (@KindaAlloush) December 13, 2021

كندة علوش تُشارك في مسلسل ستات بيت المعادي

ويُعرض للفنانة كندة علوش، حاليًا مسلسل جديد يحمل اسم ستات بيت المعادي، وتدور أحداثه إذ نساء متزوجات في المنزل ذاته ولكن في أحقاب مختلفة من الزمن، حيث يجبرن على اتخاذ قرارات متماثلة في سبيل التغلب على تحديات زواجهن.

مسلسل ستات بيت المعادي، من بطولة كندة علوش، وأحمد وفيق، وصبري فواز، وإنجي المُقدم، ونهال كمال المهدي، وميرهان حسين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج محمد سلامة.

انت قمر بكل حالاتك.. وزادت حلاوتك وتعملي الي يعجبك طالما مش بيضر حد وحشتينا وكلنا منتظرين جديدك والأهم.. تكوني مرتاحة وفرحانة @sherine #شيرين https://t.co/gpuKp5dStC — Kinda Alloush (@KindaAlloush) December 11, 2021

كندة علوش تدعم شيرين عبد الوهاب: أنتي قمر بكل حالاتك

وكانت الفنانة كندة علوش، قد حرصت على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أزمتها الأخيرة وانفصالها عن الفنان حسام حبيب، حيث كتبت لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «أنت قمر بكل حالاتك.. وزادت حلاوتك وتعملي اللي يعجبك طالما مش بيضر حد.. وحشتينا وكلنا منتظرين جديدك والأهم.. تكوني مرتاحة وفرحانة».