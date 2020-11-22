مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والتقزم تستهدف 503 آلاف طالب بالغربية

انطلقت، اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالغربية، والتي تستمر طوال العام الدراسى لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف 502971 طالبًا لإجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول.

وأشارت الدكتوره نشوى مازن، مدير الصحة المدرسيه بالمديرية، إلى تشكيل فرق طبية تشمل أطباءً وتمريضًا وأخصائي معمل ومُدخلي بيانات للعمل بالمبادرة، حيث تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، فضلًا عن عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح للطلاب.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وصول 45 ماكينة غسيل كلوي، و45 سريرًا خاصًا لمرضى الغسيل الكلوي، دعمًا من صندوق "تحيا مصر".

وأكد "حميدة" أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم جهود وزارة الصحة وإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، أن الماكينات ستوزع طبقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات كفر الزيات والمحلة العام وسمنود وسامول والمنشاوي، وحميات طنطا، والمحلة.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تركيب "تانك أكسجين" جديد بسعة 6000 لتر بمستشفى صدر المحلة، بتكلفة إجمالية مليون ومائة ألف جنيه، دعمًا من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف "حميدة" أن المستشفى جرى تطويره بتكلفة 40 مليون جنيه والتكلفة الكلية حوالي 65 مليون جنيه بعد الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين لتغذية شبكة الغازات بالمستشفى، لخدمة مرضى الرعاية المركزة.