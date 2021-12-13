استخراج الرقم التأميني لأول مرة ببطاقة الرقم القومي والاستعلام عنه

يقدم موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، خدمة استخراج الرقم التأميني والاستعلامات عنه، وذلك عن طريق الاستعلام عن بيانات الرقم التأميني بدلالة الرقم القومي الخاص بكل فرد، إذ يعد ​​الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

كما يعد الرقم التأميني ورقة رسمية تستخرج من مكتب التأمينات التابع له محل السكن لاستخدمها في الحصول على كعب العمل أو لتقديمها إلى جهة العمل، ويعتبر الرقم التأميني من الأوراق الأساسية المطلوبة لإتمام إجراءات التعيين واستكمال أوراق التأمينات.

استخراج الرقم التأميني

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ بعد ذلك يضغط المواطن على الخدمات التي يقدمها الموقع.

ـ ثم يتمّ الضغط على خدمات المؤمن عليهم، ثم الضغط على الخدمات التأمينية.

- بعد ذلك يتمّ اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يستوفي المواطن البيانات المطلوبة وإدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- يتمّ الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- يتمّ الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

كما يتمّ الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني؛ يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع، وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويستعلم الموظف المختص عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب؛ ففي حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به، و​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتمّ تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.​