خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا من المنزل بالرقم القومي

في كثير من الأحيان، يضطر المواطنون إلى استخراج الرقم التأميني الخاص بهم من هيئة التأمين التابع لها، لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به، والتي تتطلب استيفاء الرقم التأميني الخاص بالمواطن، ومن جهة أخرى، هناك إجراءات أخرى يتطلب إنهاؤها كتابة الرقم التاميني فقط، دون طباعته من هيئة التأمين.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار 24 ساعة، خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا ومن المنزل، عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

- يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به، بالدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بـ«الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي»، أو الدخول للموقع مباشرة من هنـــــــــــــا.

- ثم تظهر أمام المواطن الصفحة الأساسية الخاصة بموقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليجد المواطن والراغب في الاستعلام عن الرقم التأمين الخاص به عبارة «يمكنك الآن الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص بك بكل سهولة وسرعة»، ليقوم بالضغط على «الاستعلام عن الرقم التأميني».

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به بإدخال الرقم القومي الموجود في البطاقة الشخصية الخاصة به.

- ثم يقوم بإدخال الاسم الأول للأم، على أن يتم إدخاله باللغة العربية فقط.

- ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على «أنا لست روبوت».

- ثم يتم الضغط على إرسال الطلب حتى يظهر الرقم التأميني الخاص بالمستعلم عنه.

وفي حالة إذا كان هناك حاجه لبرينت مختوم من التأمينات به الرقم التأميني، يتوجه الراغب في الحصول عليه لمكتب هيئة التأمين التابع له، حتى يتم الحصول عليه من المكتب.