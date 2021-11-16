التأمينات توضح خطوات معرفة الرقم التأميني في مصر 2021

يبحث الكثير من المواطنين من فئات القوى العاملة عن خطوات معرفة الرقم التأميني في مصر 2021، تزامنا مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تطوير المنظومة التأمينية وإتاحة مختلف الخدمات التأمينات على الموقع الرسمى للهيئة، لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم، والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و14 مليونا مؤمن عليهم.

9 خطوات لمعرفة الرقم التأميني

وأوضحت التأمينات الاجتماعية ، أن هناك عدة خطوات لمعرفة الرقم التأمينى في مصر 2021، يتمثل فيما يلي:

- لدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــا.

- الدخول على الخدمات التي يقدمها الموقع.

ـ الضغط على خدمات المؤمن عليهم، ثم قم بالضغط على الخدمات التأمينية.

- قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي، يذهب الراغب في الاشتراك إلى هيئة التأمين التابع لها محل سكنه، ثم يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.

وأوضحت الهيئة أنه على المواطن تقديم شهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

الاستعلام عن مدد اشتراك المؤمن عليه من التأمينات الاجتماعية

وتتيح بوابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن مدد اشتراك المؤمن عليه من التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ إدخال الرقم التأميني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

في حال إذا كان المؤمن عليه لا يمتلك حسابًا على موقع الهيئة، يمكنه إنشاء حساب جديد، ويقوم بتسجيل بيناته والحصول على الرقم السري الخاص به.