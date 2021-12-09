الرقابة الإدارية تعرض فيلما تسجيليا عن جهود مصر في مكافحة الفساد

عرضت الرقابة الإدارية، فيلمًا تسجيليًا عن جهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها ضمن احتفالها باليوم العالمي.

ورفعت الأمم المتحدة، شعارا لمرحلة ما بعد زوال كابوس كورونا بعنوان «التعافي تحت راية النزاهة»، إذ تحتفل هيئة الرقابة الإدارية بهذا اليوم، برؤية مختلفة، ونظر إيجابية تعبر بها للمستقبل لتواكب ميلاد الجمهورية الجديدة.

انتقال الهيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وجاء في الفيلم التسجيلي الذي عرضته الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن انتقال الهيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مجرد انتقال من مبنى إلى آخر جديد، أو من مكان لآخر، لكنه يمثل انتقالا في الزمان، وقفزة هائلة نحو المستقبل.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون واحدة من أهم المدن الذكية في العالم، لذلك كان من الطبيعي أن يكون مبنى هيئة الرقابة الإدارية مبنى ذكيا متطورا، يحتوي على أحدث الاختراعات في مجال الذكاء الاصطناعي.