هبوط أرضي مفاجىء في شارع 23 يوليو ببورسعيد (صور)

شهد شارع 23 يوليو ببورسعيد هبوطا أرضيا مفاجئا أمام أحد المستشفيات بنطاق حي العرب، ما دفع مسؤولي المحافظة لإغلاق الشارع، وكذلك إغلاق شارع الإسكندرية المتقاطع معه.

وأعلن اللواء محمد يسري رئيس حي العرب، في بيان صحفي، أنه خلال مروره اليومي بشوارع الحي رصد هبوطا أرضيا مفاجئا بشارعي 23 يوليو والإسكندرية أمام المستشفى العسكري بنطاق حي العرب.

تعامل الفوري مع الهبوط

وأوضح رئيس حي العرب، أنه على الفور تم التنسيق مع إدارتي مرور بورسعيد والطرق، وتم إغلاق الشارع للإصلاح والمعالجة، حيث يتم التعامل الفوري مع الهبوط الأرضي، وتحويل مسار الشارع إلى شارع مجاور، ويجرى الاصلاح فورا وإعادة الشيء لأصله.

وتقع بورسعيد على مستوى سطح البحر، وتحيط بها المياه من كل جانب، حيث تطل على البحر المتوسط وقناة السويس وبحيرة المنزلة، وهو أمر يضعف التربة ويحدث هبوطا أرضيا مفاجئا.

تطوير منظومة الطرق

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أكد أهمية تطوير منظومة الطرق بما يحقق المظهر الحضاري الذي يليق بمدينة بورسعيد، وأعلن، اليوم، في بيان صحفي تواصل أعمال الخطة الموسعة لتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء مدينة بورسعيد، في إطار الخطة الشاملة لتطوير الطرق لإحداث السيولة المرورية والتيسير على المواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد إنه يجرى استمرار العمل فى إنشاء الطريق الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور 30 يونيو بجنوب بورسعيد، بطول 3.5 كيلو متر.

كما أعلن استمرار العمل فى رصف شارع عرابي بداية من شارع صلاح سالم حتى شارع عبد الهادي الغزالي بحي الشرق، وذلك بالطبقة النهائية.