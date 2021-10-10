إنشاء 29 ألف و496 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة حدائق العاصمة، ورافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها ودفع العمل بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

متابعة موقف المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وأعمال الطرق والمرافق بالمدينة

وتابع مسؤولو الإسكان، سير العمل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، محور منخفضي الدخل بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، حيث تفقدوا أعمال الأرصفة والإنترلوك الجاري تنفيذها للعمارات السكنية، كما تابعوا أعمال توصيل المرافق والكهرباء وأعمال اللاند سكيب للمشروع، مشددين على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في أقرب وقت.

كما تفقد مسؤولو وزارة الإسكان، مشروعات الطرق والخدمات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، حيث تشمل الخدمات الجاري تنفيذها حضانة وأسواقًا تجارية ومدارس، وغير ذلك.

إزالة المعوقات التي تواجه المشروع للانتهاء في الوقت المحدد

واجتمع مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع مسؤولي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق والصرف والكهرباء بالمناطق المختلفة بعد انتهاء الجولة التفقدية، وتم مناقشة ضرورة التنسيق الكامل بين الشركات لتنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، بجانب التأكيد على إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات، لسرعة الانتهاء من الأعمال بأعلى جودة وفي الوقت المحدد لها.

29 ألف و496 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل

وقال رئيس جهاز المدينة، إن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ2350 فداناً بمدينة حدائق العاصمة، تشمل تنفيذ 29 ألف و496 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة تضم «3 مدارس، وحضانتين، وحدة صحية، ومخبزين، و4 أسواق تجارية نموذج 8 محال، ومركزي شباب، ودور عبادة».

وأكد رئيس الجهاز، أنه جارٍ طرح تنفيذ «مدرستين، و3 حضانات، وحدتين صحيتين، وقسم شرطة، و3 أسواق تجارية، و5 ملاعب، وموقف إقليمي، ومحطة محولات كهرباء، ومحطة مياه وخط التغذية»، مضيفًا أنه جارٍ استكمال طرح تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية الأخرى وفقًا لخطة تسليم وتسكين الوحدات بالمدينة.