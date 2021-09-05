هاني يونس يستعرض صور حدائق العاصمة: هنا مدينة تفرح

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أحدث الصور لمدينة حدائق العاصمة، التي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع الذكية وتقع شرق مدينة بدر، على بعد عشرات الكيلو مترات من مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

مدينة تفرح

وعلق «يونس»، عليها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «هنا مدينة جديدة لانج، هنا مدينة تفرح، هنا إنجاز في شهور معدودة، هنا تعب وجهد لرجال يبنون ولا يتكلمون، هنا جزء من الجمهورية الجديدة، تحيا مصر».

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن اليوم أنَّه تمّ ويجرى حاليًا العمل على تنفيذ والتخطيط لأكثر من 92 ألف وحدة سكنية أغلبها لمنخفضي الدخل، في مدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي صدر لها القرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.

مدينة حدائق العاصمة

وأوضح الجزار، الـ2350 فداناً بمدينة حدائق العاصمة، تم وجارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين «الإعلان العاشر» لمنخفضي الدخل، وجارٍ تنفيذ 32088 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين «الإعلان الـ14» لمنخفضي الدخل، بجانب طرح تنفيذ 30420 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين ضمن استكمال تنفيذ وحدات الإعلان الـ14، وجارٍ طرح تنفيذ 1824 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل «الإعلان الـ15»، مشيراً إلى أنَّ إجمالي الاستثمارات بالمشروعات السكنية التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن يقدر بنحو 15 مليارًا و100 مليون جنيه.

كما يجرى بمنطقة الـ2350 فدانًا، تنفيذ 15 مبنى خدمياً متنوعا تضم خدمات صحية وتعليمية وأسواق ومخابز ودور عبادة، ويجرى حاليا طرح تنفيذ خدمات مماثلة وكذلك استكمال طرح تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الأخرى، وكذلك تنفيذ أعمال الطرق المرافق تجاوزت الـ40٪، وجارٍ طرح تنفيذ محطة كهرباء ومحطة مياه وخط تغذية مياه، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق الأخرى للإعلان الـ14.