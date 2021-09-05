«الإسكان»: تنفيذ 92 ألف شقة فى «حدائق العاصمة» بـ15.1 مليار جنيه

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التى صدر لها القرار الجمهورى رقم 645 لسنة 2020، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 92 ألف وحدة سكنية أغلبها لمحدودى الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.

وأكد «الجزار»، أنه تمت مراعاة قضية توفير السكن الميسر «الملائم» بالمدينة عند التخطيط لتنفيذ المشروعات، وهو ما تمت ترجمته فى زيادة إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية المختلفة ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التى شملت حجز وحدات سكنية بالمدينة، وهو ما استوجب استكمال المشروعات لتلبية الطلب على السكن، مشيراً إلى أن المخطط العام للمدينة، يتضمن مناطق إسكان متنوعة الكثافات، ومناطق خدمات، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، ومحاور خضراء، ومناطق لوجيستية.

وأوضح الوزير أن منطقة الـ2350 فداناً بالمدينة، تم وجارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصريين «الإعلان العاشر» لمنخفضى الدخل، وجارٍ تنفيذ 32088 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين «الإعلان الـ14» لمنخفضى الدخل، بجانب طرح تنفيذ 30420 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين ضمن استكمال تنفيذ وحدات الإعلان الـ14، وجارٍ طرح تنفيذ 1824 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين لمتوسطى الدخل «الإعلان الـ15»، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمشروعات السكنية التى تم ضخها بالمدينة 15 ملياراً و100 مليون جنيه.

من جانبها أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقارى، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمناطق متفرقة بمدينة برج العرب الجديدة، أسفرت عن تحرير ٣٦ محضراً واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وإنذار عدد من أصحاب الوحدات المغلقة لسرعة شغلها.