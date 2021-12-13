حالة الطقس غدا الثلاثاء 14-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنَّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30:40%» على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 12

الإسكندرية 18 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 12

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 12

مطروح 18 12

السلوم 17 09

سيوة 17 08

بورسعيد 20 16

دمياط 20 15

الزقازيق 20 12

المنصورة 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 13

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 20 14

نخل 20 09

نويبع 23 18

طابا 23 12

كاترين 18 07

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 16

الفيوم 20 11

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 26 11

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 25 10

شلاتين 27 15

أبو رماد 26 15

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16