الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وتدني مستوى الرؤية بسبب الشبورة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، إذ تشهد الأجواء انخفاضا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، مع تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت الأرصاد أن البلاد تتأثر بغطاء سحابي كبير اليوم شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفرقة علي بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة أقصي جنوب البلاد وتحديدا حلايب وشلاتين لتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام القادمة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 13 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.