الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا وبارد ليلا.. وفرص لسقوط الأمطار «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ودينا شرف، حالة الطقس اليوم، الاثنين، إذ تتوقع الهيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وباردا ليلا على الأنحاء كافة.

شبورة مائية صباحا على طرق القاهرة الكبرى

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أيضا تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 21 الصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12.

سيوة العظمى 19 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15.

دمياط العظمى 22 والصغرى 13.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14.

السويس العظمى 23 والصغرى 14.

العريش العظمى 22 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 8.

طابا العظمى 26 والصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 27 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 23 والصغرى 12.

بني سويف العظمى 23 والصغرى 10.

المنيا العظمى 24 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 10.

سوهاج العظمى 25 والصغرى 11.

قنا العظمى 27 والصغرى 12.

الأقصر العظمى 28 والصغرى 13.

أسوان العظمى 28 والصغرى 13.