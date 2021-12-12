«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، إذ يتوقع الخبراء انخفاضا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغرى على كافة الأنحاء.

وأكد البيان، انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد أن يؤثر على البلاد غطاء سحابيا كبيرا غدا على شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية العربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين؛ لتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

حالة الطقس غدًا

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بينما يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 15

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 16

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 26 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 23 12

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 23 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 28 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 09

شلاتين 27 16

أبو رماد 27 15

حلايب 27 14

رأس حدربة 27 16