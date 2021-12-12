حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار في عدة أماكن

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بتوقعات حالة الطقس غدا الإثنين، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بينما يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة ليلا.

ومن المتوقع عن حالة الطقس غدا، وفق بيان هيئة الأرصاد، تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضاف بيان الأرصاد الصادر عن الهيئة، منذ قليل، أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية العربية والوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 15

دمياط 22 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 16

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 26 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 23 12

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 23 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 28 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 27 09

شلاتين 27 16

أبو رماد 27 15

حلايب 27 14

رأس حدربة 27 16