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تقرير مغربي: الأهلي يخسر 4 أوراق قبل مواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

كتب:

نانسي علي
01:44 م | الإثنين 13 ديسمبر 2021
النادي الأهلي

النادي الأهلي

أبرزت تقارير صحفية مغربية، معاناة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابات التي ضربته، خلال الأيام الماضية، قبل مواجهة السوبر الأفريقي، التي تجمع المارد الأحمر بنظيره الرجاء المغربي، والمقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

وقال موقع «le 360 sport»، إنَّ الإصابات التي ضربت الأهلي قبل مواجهة الرجاء، تهدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، بخسارة أبرز أوراقه في السوبر الأفريقي.

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