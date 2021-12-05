«كاف» يتجاهل طلب الأهلي ويحدد موعد كأس السوبر الأفريقي

تسود حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، بسبب تجاهل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طلب النادي، بشأن مشاركة الصفقات الجديدة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي، المقرر إقامته في 24 ديسمبر الجاري.

وتلقى مسؤولو النادي الأهلي خطابًا خلال الساعات الماضية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، إذ تحدد موعدها يوم الجمعة، 24 ديسمبر الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن مسؤولي النادي كانوا ينتظرون موافقة كاف على طلبهم بشأن مشاركة الصفقات الجديدة في مباراة السوبر الإفريقي، إلا أنهم تفاجأوا بتجاهل طلبهم رغم تحديد موعد مباراة النهائي، بالإضافة إلى تجاهلهم حل أزمة تعارض مواعيد مباريات مونديال الأندية مع كأس أمم إفريقيا.

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