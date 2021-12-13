محب كاسر.. ربنا مارزقهوش بأبناء «بس كرمه بأولاد زوجة يشرفوه»

تصدر الفنان محب كاسر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، إذ تبين معاناته مع ضعف في عضلة القلب، ووجود أورام على الكلى، إذ لازال يخضع للعلاج بعد.

غياب محب كاسر عن الفن منذ 8 أعوام

الفنان محب كاسر، كان بعيدًا عن الأضواء من سنواتٍ طوال، بالتزامن مع غيابه عن الشاشة، حيث كانت أخر أعماله عام 2013، من خلال مسلسل «بدون ذكر أسماء»، للكاتب وحيد حامد، ليختفي عن الأضواء منذ ذلك الحين.

زوجة محب كاسر تفتح خزائن أسرار زوجها

وبدورها، كشفت حنان بدر، زوجة الفنان محب كاسر، أبرز محطات زوجها الفنية، لـ«الوطن»، لاسيما وأنها مليئة بالتفاصيل المهمة، لافتة إلى أنّه تزوجها منذ 12 عامًا تقريبًا، بعد وفاة زوجته الأولى، بينما فارق العمر بينهما يصل إلى نحو 36 عامًا، مؤكدة أنها لم تتخوف قط من هذا الفرق.

وأوضحت زوجته أن محب كاسر، لم يُنجب أطفالًا من زوجته الأولى، سوى مرة وحيدة، إلا أن الطفل توفى بعد فترة قصيرة من ولادته، ولم يكتب له القدر أنّ يكون له أبناء، موضحة أنّها تزوجت «كاسر» ولديها ابن وابنة، إلا أنه كان يُحسن معاملتها ويتعامل معهما من منظور الأب.

وأكدت: «محب بيعتبرهم ولاده بالظبط، وأولادي بيعتبروه أبوهم فعلًا، خصوصًا إنه هو اللي مربيهم، أنا حظي ونصيبي في الدنيا كان في زواجي من محب، فهو رجل لن يعوض».