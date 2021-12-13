أخبار البحر الأحمر: تقلبات الطقس واستقبال آلاف السائحين ونشاط بالموانئ

شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الساعات الماضية عدة أحداث وفعاليات، يأتي على رأسها استعدادت مدن المحافظة لمواجهة موجة التقلبات في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تداول موانئ البحر الأحمر 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة و287 شاحنة و16 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 678 طن بضائع عامة، فيما استقبل مطار الغردقة الدولي 14 رحلة طيران قادمة من مطارات مختلفة، تقل الآلاف من السائحين الأجانب، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

انخفاض درجات الحرارة وتكاثف الغيوم بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة موجة من الطقس غير المعتدل، مع تكاثف الغيوم وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر من حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، ولم تعلن هيئة موانئ البحر الأحمر عن تأثر حركة الملاحة البحرية نتيجة تقلبات الطقس.

حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، حركة تداول البضائع والشاحنات في مختلف الموانئ التابعة للهيئة، حيث تم تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة، و287 شاحنة، و16 سيارة ملاكي، حيث بلغت حركة الصادرات 678 طن بضائع عامة، و255 شاحنة، و15 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 415 طن بضائع عامة، و32 شاحنة، و1 سيارة ملاكي، حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

مطار الغردقة الدولي يستقبل آلاف السائحين

كما استقبل مطار الغردقة الدولي عدد 14 رحلة طيران منتظمة وشارتر، قادمة من عدد من المطارات الروسية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، تقل على متنها آلاف السائحين، الذين توافدوا على مدينة الغردقة، لقضاء إجازة أعياد الكريسماس بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ البحر الأحمر.

قافلة طبية لعلاج المواطنين بالمجان جنوب البحر الأحمر

ونظمت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر قافلة طبية، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 318 مواطناً في مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، ضمت مختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء عدد 49 فحصاً معملياً، وعدد 37 أشعة وسونار، وعدد 47 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.