أم تناشد المسؤولين لمساعدتها بعد اختفاء ابنتها في الغردقة: طليقي السبب

ظلت الأم تبحث عن طفلتها طيلة 3 سنوات كاملة حتى وجدت ضالتها في مدينة الغردقة لتبحث فيها وكانت المفاجأة أنها وجدتها بالمحافظة وتبين أن سبب اختفاء طفلتها «لارا» أن والدها وزوجته الثانية قررت حرمان ابنتها منها عقب طلاقهما بمدينة المحلة.

وغاب الزوج عن الأنظار لمدة 3 سنوات، وفي هذه الفترة لم تكل الأم من البحث عن «لارا» حتى أرشدها البعض إلى أن ابنتها مع والدها في مدينة الغردقة حيث يعمل بأحد المستشفيات الخاصة.

«لارا» تظهر في الغردقة وتختفي فجأة

«أنا بموت بنتي مخطوفة، ساعدوني ارجعها» بهذه الكلمات بدأت الدكتورة «رانيا» حديثها لـ«الوطن» لتعبر عن مأساتها في غياب طفلتها، قائلة «اختفى طليقي منذ ثلاثة سنوات ويدعى «عَ. ا» وأخذ مني ابنتي لارا ذو الخامسة سنوات الآن ولم أعلم عنها شيئا ورفعت قضية وحصلت على حكم ضم وجنح وأحكام ضد طليقي وعملت شكاوى حتى عرفت مكانه ومكان زوجته أنه يختبئ بالغردقة».

أضافت والدة الطفلة المخطوفة أنها حررت محضرا عدم تنفيذ الحكم برقم 19639 جنح قسم ثاني الغردقة وأن قوة من قسم الشرطة ألقت القبض على طليقها ولكن لم يتم العثور على ابنتها حيث اختفت زوجة طليقها فجأة ومعها الطفلة.

والدة الطفلة «لارا» تناشد المسئولين بمساعدتها في رجوع طفلتها

وتابعت والدة الطفلة، بسبب مشاكل أسرية، وبعد تعرضي للضرب والإهانة انفصلت عن زوجي، وكان عمر ابنتي لارا وقتها عامين، وقام طليقي باختطافها رغم إنني حاصلة على حكم بحضانتها.

وناشدت المسئولين بمساعدتها في استرداد ابنتها مرة أخرى، «ابنتي أصبحت عمرها 5 سنوات، لم أترك مكانًا إلا وذهبت إليه للبحث عنها، حتى وجدتها في الغردقة ثم اختفت مرة أخرى».