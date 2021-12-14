حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله، مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر يسلط الضوء على الأمور المهنية والمالية، واليوم يجب أن تضاعف حذرك وتحدد وتنظم أفكارك وخطواتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل الحظ يمنحانك سحرا، تميل لمناقشة قضايا فكرية وتستطيع أن تعرض رأيك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.