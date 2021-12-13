حظك اليوم برج الحمل الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتميز بأنه لديه شخصية تتعامل بشفافية مطلقة مع الآخرين، كما أنه واضح وصريح في حديثه معهم، ويعطي آراءه الشخصية بصراحة دون اللجوء إلى المجاملات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، فقط عليك بتنظيم جهدك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.