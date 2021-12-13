حمو بيكا يتحدى هاني شاكر: «هغني في مصر.. وأنا أحسن مطرب في 2021»

تحدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد قراره وقفه عن الغناء لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، قائلًا: «أنا هغني في مصر، دي بلدنا، وتحية لمصر أم الدنيا».

حمو بيكا لـ هاني شاكر: ليه بتقول أغني برة مصر بس

وقال حمو بيكا، في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه كان يحرص على الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر في الميادين، وتنظيم حفلات للجمهور، متسائلًا بقوله: «ليه بقى بتقول إني مش هغني في مصر تاني؟ وليه بتقول أغني برة مصر بس؟».

بيكا ساخرًا من هاني شاكر: هو أنا جاي من أوروبا ولا باكستان

وسخر حمو بيكا، من تصريح هاني شاكر، بقوله: «هو أنا جاي من أوروبا ولا باكستان؟ ده أنا مصري وهويتي مصرية، حياتي كلها هنا، أنا عشت هنا، ولما بسافر برة، بروح أقعد 10 أيام بحس إني غريب وإني مش هنا، الناس بتستقبلنا وتعمل معانا أحلى واجب».

بنطلع برة مصر بنتكرم

وأضاف مؤدي المهرجانات قائلًا: «بنطلع برة مصر بنتكرم، وأخدت جائزة أحسن مطرب مهرجانات لعام 2021، واتكرمت في السعودية، واتكرمت في دبي»، قائلًا: «أنا هغني في مصر، دي موجة وبتعدي ومش هتطول، ودي مش أول مرة، دي 6 موجة ليا وبتعدي عشان أنا معايا ربنا».

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، اعتبر أنه لو أغاني المهرجانات أصبحت اللغة السائدة في مصر ستكون كارثة «تبقى كارثة ويبقى يوم القيامة قرب»، مشددًا على أن أغاني المهرجانات لا يجب أن تكون صورة الفن المصري المصدرة للعالم مضيفًا: «مينفعش إن الصورة اللي تبقى متاخدة عن الفن المصري هما مطربي المهرجانات».