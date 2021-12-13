«دايما حسدنا» أغنية جديدة لـ حمو بيكا وحسن شاكوش رغم إيقافهما

يستعد مطربا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، لطرح أغنية جديدة مساء اليوم، تحت عنوان «دايما حاسدنا»، وذلك عبر قناتهما الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

حمو بيكا يروّج لأغنيته الجديدة «دايما حسدنا»

وحرص حمو بيكا للترويج لأغنيته الجديدة التي تجمعه بحسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر فيديو قال خلاله: «انتظرو مهرجان دايما حاسدنا أنا وأخويا حسن شاكوش، وانتظروا الشغل اللي جاي، بحبكم يا أحسن أخوات في الدنيا».

كلمات مهرجان «دايما حسدنا»

كما حرص على إذاعة مقطع من المهرجان لجمهوره، حيث تقول كلماته: «أنا دمعي تعبني، ناس مش حبينا دول بيغيروا منا، دايمًا حسدنا وضحكتهم صفرا، على ورا جيبانه، أنا بابا أنا هخبط مش هتخبط، كله في أرضنا يتظبط، ومفيش عندنا عزيز».

بيكا وشاكوش يتصدران التريند بعد حفلهما في السعودية

كان الثنائي حمو بيكا وحسن شاكوش قد تصدرا التريند الفترة الماضية بعد مشاركتهما في حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وذلك بعد قرار إيقافهما عن الغناء وإقامة الحفلات في مصر، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

نقابة الموسيقيين تصدر قرارا بوقف حمو بيكا وحسن شاكوش

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قرارا منذ شهر تقريبا بوقف 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء أو إقامة الحفلات، لحين تصحيح أوضاعهم واجتياز اختبارات النقابة، وكان من أبرز هؤلاء حمو بيكا وحسن شاكوش.