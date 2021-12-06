«الموسيقيين» تكشف موقف النقابة من حمو بيكا

رغم تصالح نقابة المهن الموسيقية مع الفنان الشعبي عمر كمال، والاكتفاء بتوجيه إنذار فقط، والسماح له بالغناء مرة أخرى بعد أن حقق معه في تهمة الإساءة لمصر بحفله الغنائي الأخير، إلا أن موقف النقابة من زملائه من مؤدي المهرجانات، لم يعرف بعد وبالتحديد حمو بيكا الممنوع من الغناء.

«الموسيقيين»: حمو بيكا لا يمت للنقابة بصلة

علمت «الوطن» من مصادرها داخل النقابة، بأن موقف حمو بيكا ليس له علاقة بموقف عمر كمال، لكون الأخير عضو نقابة، ولديه سجل وملف مثل باقي الأعضاء من الفنانين، كما أنه دفع الرسوم المالية، ولديه أيضًا تصاريح غناء، على عكس حمو بيكا الذي لا يمت للنقابة بصلة ولا عضو بها.

النقابة لا تمنع حمو بيكا من الغناء

وأشار المصدر إلى أن النقابة لا تمنع حمو بيكا من الغناء، ولكن على كل من يمتهن مهنة أن يكون عضوًا بها، وبيكا في كل مرة يتقدم للنقابة يتم رفضه لكونه غير قادر على القراءة والكتابة وفهم السلم الموسيقي، فكيف له أن يغني ويقدم حفلات غنائية.

حمو بيكا رُفض من لجنتين سابقتين

أوضح المصدر أن النقابة طلبت من بيكا أن يتقدم مرة أخرى بعد عام، ويعمل خلال العام على تحسين مستواه في الموسيقى والصوت، لكي يجرى إجازته في الامتحان المقبل، مشيرا إلى أن بيكا رفض في المرتين السابقتين من لجان مختلفة، فالأولى كانت تضم حلمي بكر ورضا رجب، أما المرة الثانية فكان الرفض من محمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي وهاني شنودة.

جدير بالذكر، أن نقابة الموسيقيين كانت قد أصدرت بيانا أوضحت فيه التصالح مع كمال، والاكتفاء بالإنذار مع عدم تكرار الموقف مرة أخرى.