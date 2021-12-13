رانيا محمود ياسين تحتفي بالظهور الفني لابنها بـ«خرزة زرقاء».. صور

احتفت الفنانة رانيا محمود ياسين، بابنها عمر محمد رياض، بعد تجربته التمثيلية الأولى في حكاية «أوضة وصالة» بمسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، التي بدأ عرض أولى حلقاتها، أول أمس السبت، على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء.

ونشرت رانيا محمود ياسين لقطة لابنها من المسلسل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معلقة: «ربنا يحميك ياحبيبي»، واقترن تعليق رانيا محمود ياسين بالخرزة الزرقاء، والتي توضح خوفها على نجلها من الحسد في ظهوره الأول.

حكاية «أوضة وصالة» هي الحكاية الرابعة من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، بدء عرضها من السبت في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وذلك على شاشة قناة «on e»، ويتم عرضها أيضا عبر شاشة قناة «on drama» في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويشارك في بطولة «حدوتة أوضة وصالة» عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عبد العزيز وأنعام سالوسة ورشوان توفيق ومحمد عزمي وشاهيستا سعد ومن إخراج عصام نصار.

الحدوتة الأولى من الموسم الجديد كانت تحمل اسم النضارة البيضا

يذكر أن الحدوتة الأولى من الموسم الجديد لمسلسل نصيبي وقسمتك كانت تحمل اسم النضارة البيضا، وشارك في بطولتها أمير المصري وكارولين عزمي ومصطفى أبو سريع وأحمد صيام وأحمد حلاوة وعدد أخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

أما الحدوتة الثانية فكانت بعنوان غرام بانتظام وشارك في بطولتها شريف سلامة ونانسي صلاح ورحمة حسن ولؤي عمران وعدد أخر من الفنانين وإخراج رامي رزق الله.

شارك في الحكايات عدد كبير من الفنانين

يذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتك، قدم ثلاث مواسم منه قبل ذلك تضمنوا عددا كبيرا من الحكايات ومنها على سبيل المثال على الهادي يا زبادي، ولحظة من فضلك، وجدول الضرب، ونظرة فابتسامة، وحبيبة أمها.

وشارك في الحكايات عدد كبير من الفنانين منهم نسرين أمين وهنا شيحا وهبه مجدى وأحمد فلوكس وهاني سلامة ومي سليم ومحمود عبد المغنى وعدد أخر من الفنانين.