ويجز يرد على هجوم رامي صبري: «الكلام مزعلني لأنه طالع منك»

رد مغني الراب ويجز على الانتقادات الأخيرة التي وجهها له الفنان رامي صبري، حيث وصف كلمات أغنية بـ«كيفي كدة» بـ «غير واضحة أو مفهومة»، بجانب كونها مقتبسة من أعمال أجنبية، وذلك بالرغم من تأكيده على إعجابه بـ «ويجز»، وذلك خلال لقاء مع إذاعة «إنرجي»، وهو ما إلى خروج مغني الراب عن صمته.

ويجز: «في أغاني بسقف لنفسي عشان قدرت أكتبها»

وقال ويجز في فيديو بث مباشر عبر حسابه على «إنستجرام»، إنه شخص يتعرض لانتقادات عديدة ولا يتعامل مع ذلك بحساسية، ومؤمن بحرية التعبير عن الرأي، ووجه حديثه لـ «صبري»: «الكلام مزعلني لأنه طالع منك، والمفروض إنك شخص مختص، محدش ياخد عني فكرة من أغنية واحدة ويدخل يسمع باقي الأغاني اللي قدمتها ويشوف ويفهم اللي أنا بعمله، أنت راجل مختص في حتة كبيرة اعمل بحث قبل أن تتحدث عني، يفرق معايا لأنك تعني لي شيء».

وأشار ويجز خلال حديثه إلى أنه في النهاية هم يعملون في مجال الترفيه وليس من المفترض أن تحمل أغانيهم رسائل ولكن هناك أعمال غنائية قدمها بها كلام هام: «وفي أغاني بقول فيها حاجات وبسقف لنفسي إني قدرت أكتب الكلام ده».

ويجز عن منتقديه في البرامج التلفزيونية: «لازم اسمي يتحط في جملة»

وأضاف في مشور آخر عبر خاصية «ستوري»، عبر حسابه على «إنستجرام»: «هو الفنانين مينفعش يطلعوا في برامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمي يتحط في جملة .. ما تبص في ورقتك»

وعبر الفنان رامي صبري عن إعجابه ويجز برغم إنه «مبيقولش كلام» على حد تعبيره، متابعا: «أنا بيعجبني ويجز برغم أنه مبيقولش كلام، فهو بيعمل مزيكا ممكن اسمعها برغم أنها مقلدة من الخارج»، بينما وصف أغاني المهرجانات بـ«الضوضاء».