ويجز يرد على انتقادات كلمات «كيفي كده»: «محدش يدخل»

رد مطرب الراب «ويجز»، على الانتقادات والهجوم الذي طالته مؤخرًا بسبب كلمات أغنيته الجديدة «كيفي كده»، وخاصة كلمات مقطع «باجي وفي إيدي الرضعة عشان أغدي النونة»، وذلك عبر حسابه الرسمي على «انستجرام».

ويجز يرد على انتقادات أغنيته كيفي كده

وقدم المطرب ويجز الشكر إلى جمهوره خلال فيديو نشره عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «بشكر الناس اللي شجعتني وعجبتها الأغنية، وحابب أتكلم عن الناس اللي انفعلت عليا بسبب جملة باجي وفي إيدي الرضعة عشان أغدي النونة».

واستكمل ويجز حديثه: «أنا شخص طول عمري صريح مع نفسي، ولما بضايق بعمل تراكات بتتكلم عن الحاجات اللي مضيقاني، وكيفي كدة هي أغنية فريش بتتكلم فيها عني وعن الجزء المرح في حياتي وشخصيتي».

ويجز ينفعل على متابعيه

واختتم كلامه منفعلًا على متابعيه: «أنتم محدش فيكم فكر في النونة دي، ومحدش فيكم فكر يغدي النونة، غير كدة ده بيني وبين النونة محدش يدخل ما بينا، وأنا مش حاسسها حاجة تضايق أي حد، لو أنت مفكرتش فيها، أنا فكرت أغدي النونة، التراك الجاي إن شاء الله أغدي القطة».

كيفي كده تقترب من تحقيق 14 مليون مشاهدة خلال شهر

وكان ويجز قام بطرح أغنية «كيفي كده» منذ شهر تقريبا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» محققا نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من تحقيق 14 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وغناء ويجز، ميكس وماستر نادر سليمان، وإنتاج موسيقيى عمرو عماد ومصطفى الشريف، وإخراج فيديو كليب خالد مختار.

وكشف المايسترو حمادة أبو اليزيد، أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أمس خلال صالون ثقافي بقصر السينما، انضمام مطرب الراب ويجز للنقابة بعد خضوعه لامتحانات النقابة من أسبوع أو 10 أيام واجتاز الامتحان ضمن شعبة الراب، ومضى إقرارًا بالالتزام بالمظهر العام وانتقاء كلمات أغنياته.