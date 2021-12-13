الغرف التجارية تكشف عن العمر الحقيقي للدواجن في مصر.. 36 يوما

كشفت الغرف التجارية أن صناعة الدواجن في مصر، شهدت تطورات إيجابية ساهمت فى تخفيض عمر الدواجن، ليصبح عمر الدجاجة 36 يومًا بدلا من 56 يومًا، في 2001، وأكدت تقارير حصلت «الوطن»، على نسخة منها بأن صناعة الدواجن عانت من تدهور شديد خلال السنوات الماضية .

الأسباب الحقيقية وراء عدم اختفاء الدواجن الحية

وأشارت تقارير الغرف الاقتصادية إلى صناعة الدواجن استمرت بسبب استمرار حجم الطلب عليها، وعدم الإقبال على المستورد بالرغم من انخفاض الجمارك بنسبة 2%مع إعفاء المستورد من الدول العربية، ويعود ذلك إلى طبيعة المواطن المصري الذي لايستسيغ المستورد بدرجة كبيرة.

زيادات أسعار الدواجن واللحوم الحمرا والأسماك خلال 16 عاما

وأوضحت التقارير الاقتصادية أن المقارنة السعرية بين البيض والدواجن على مدار الـ16 الماضية من يناير2006 حتى يناير 2021 بينت نسبة الزيادة التي وصلت إلى 283.33% مع العلم أن النسبة الكبيرة تمت خلال عامي 2015 حتى 2016، بينما كان هناك انخفاضا واضحا خلال السنوات الثلاث الماضية، بدءا من 2018 حتى 2020 وبمقارنتها بالزيادات السعرية التي طرأت على اللحوم الحمراء نجد أن اللحوم الحمراء سجلت نسبة زيادة قدرها 364.29% خلال تلك الفترة أما الأسماك فسجلت نسبة 284.62%.

حجم إنتاج مصر من الدواجن

يشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 ملايين دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة، ونحو ثلاثة عشر مليار بيضة وتحقق مصر أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض التصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بنحو 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.