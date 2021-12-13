أسعار الدواجن اليوم الاثنين 13-12-2021 في مصر

تواصل أسعار الدواجن الحفاظ على استقرارها منذ عدة أسابيع، على الرغم من ارتفاع أسعار العلف الذي وصل إلى 9 آلاف جنيه، مع توقعات بارتفاع الأسعار مع بداية أعياد الميلاد، وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الاثنين 13 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وذلك وفقًا للدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا، وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن».

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر الكتكوت في المزارع اليوم الإثنين، نحو 7 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مكيسًا معبئًا، ومن المتوقع أن يرتفع سعره مع حلول أعياد الميلاد والكريسماس.

أسعار الحمام اليوم

وصل سعر الجوز من الحمام إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار السمان اليوم

ودائمًا ما يختلف سعر السمان بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.