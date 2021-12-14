مصدر ينفي تعاون نيللي وشيريهان في مسرحية جديدة

أثيرت أنباء واسعة خلال الأيام الماضية، بشأن تعاون الفنانة نيللي، وشيريهان في عمل فني جديد، وذلك بعد فترة انقطاع طويلة دامت لسنوات، وذلك بتوقيع المخرج عادل عوض، وأعرب قطاع كبير من الجمهور عن اشتياقهم لهذا العمل الذي لم تتضح تفاصيله بعد.

علاقة عادل عوض بمشروع نيللي وشيريهان الجديد

وعلم «الوطن» من مصادر مُقربة، حقيقة تعاون نيللي وشيريهان في عمل جديد، حيث أكد المصدر أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إنّ المخرج عادل عوض، ليس لديه مشروع يجمع نيللي وشيريهان، ولم يُطرح عليهما الأمر من قبل.

نيللي تنفي اعتزالها الفن: مقدرش

وكانت الفنانة نيللي، قد نفت مؤخرًا، على هامش تكريمها في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ما تردد بشأن اعتزالها الفن، بعد ابتعادها السنوات الماضية، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث تعتذر عن العروض الفنية التي تتلقاها، قائلة: «أنا عروقي كلها فن.. مقدرش أعتزل».

لا أجد نصا جيدا يجذبني للعودة

وتابعت أنه لا يوجد سيناريو يدفعها للعودة إلى بلاتوه التصوير مجددًا، مؤكدة أن قرار دخولها اللوكيشن مرهون بتوافر عرض فني مكتمل الأركان.

وأبدت نيللي، دهشتها من خبر عودة الفنانة شريهان، بمسرحية «كوكو شانيل»، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، متسائلة: «هي رجعت والله».

تفاصيل مسرحية كوكو شانيل لـ شيريهان

وكانت الفنانة شيريهان، قد عادت مؤخرًا بمسرحية جديدة تحمل اسم كوكو شانيل، وهي من تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، كما يظهر معها عدد من ضيوف الشرف، منهم تامر حبيب وآسر ياسين وهاني عادل.