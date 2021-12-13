محافظ دمياط تبحث التزام شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات البيئية

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، الذي عُقد اليوم الاثنين، بحضور اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، وحنان موافي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، وأعضاء مجلس الإدارة.

استهلت محافظ دمياط جلسة الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، والإحاطة بالموافقات الصادرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط، وإضافة نشاط جديد وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات بالمنطقة.

«عوض» تبحث التزام الشركات بالاشتراطات البيئية

كما بحثت المحافظ مع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الموقف الخاص بالتزام الشركات بكافة الاشتراطات البيئية، التي يجري متابعتها بشكل دوري من خلال الأجهزة المختصة، كما اطلعت على مستجدات الوضع الخاص بحصر الاحتياجات لتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة السور الخاص بالمنطقة، ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بها، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

محافظ دمياط توجه بالعمل على توفير المناخ الملائم للمستثمرين

وشهدت الجلسة استعراض الوضع المُتعلق بالمشروعات المتعثرة بالمنطقة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتذليل أي عقبات، حيث وجهت المحافظ بالعمل على توفير المناخ الملائم للمستثمرين، وتشجيع أفكار جديدة للاستثمار في ضوء اللوائح والقوانين.

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة

كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لخطة تطوير المناطق غير المخططة، التي يجري تنفيذها في عدد 7 مناطق بمدينة دمياط، وهي «المنطقة القديمة، والأعصر، والسيالة، وشط الملح، والمنيا، وغيط النصارى، والسنانية»، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، بتكلفة تقدر بنحو 258 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته محافظ دمياط اليوم الاثنين، مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي شركات المرافق والطرق والجهات المُنفذة للمشروع، وتناول الاجتماع استعراض موقف مشروعات المرافق من أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات بتلك المناطق، وأيضاً إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار وحنفيات إطفاء الحريق.